Диетолог: почему россияне больше внимания стали уделять своему здоровью

В Росстате рассказали, как изменился рацион россиян за последние 40 лет. Вместо картофеля люди стали употреблять фрукты и ягоды. Также наши соотечественники едят меньше хлеба и макарон.

Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева отметила, что в формировании мнения россиян большую роль сыграли СМИ: "Подтвержу, что россияне больше внимание стали уделять своему здоровью. Им не всё равно, каково состояние их здоровье, как они выглядят. Это обусловлено это тем, что больше СМИ стали говорить о здоровье, о важности его сохранения. Информационные блоки мотивируют людей задумываться о своем будущем. Это не может не радовать". Об этом сообщает НСН.

Также, как пишет News.ru, диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что инсулин — это гормон, который запускает пищевое поведение, а также стимулирует его: "Инсулин максимально повышается вечером, поэтому нам под конец дня хочется есть. Адреналин максимален в первой половине дня, поэтому мы просыпаемся, полные стремлений что-то сделать".