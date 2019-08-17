Диетологи рассказали об избыточном потреблении мяса в России

Жители России стали покупать меньше мяса. За год с июля 2018-го по июль 2019 года россияне купили на 4% меньше мясных продуктов по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, как передает РБК с ссылкой на источники.

Врач-диетолог Лидия Ионова рассказала НСН об избыточном потреблении мяса в России. Она считает, что легкая умеренность в этом могла бы пойти только на пользу: "Снижение потребления мяса может быть безопасно для здоровья граждан, если остальное питание нормальное. Здесь нужно еще выяснить, сколько этого мяса люди ели ранее. Многие россияне едят мясо избыточно. Поэтому это вопрос, который должен решаться индивидуально для каждого со специалистом. Но если человек мясо ел умеренно, а затем еще и снизил, то могут возникнуть риски белковой недостаточности, снижения иммунитета".