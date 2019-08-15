Опасные для здоровья и жизни последствия хронического недосыпа раскрыли медики

Специалисты в области здравоохранения раскрыли опасные для здоровья и жизни последствия хронического недосыпа. Об этом рассказывается в материале, появившемся на страницах британской прессы.

Таблоид The Sun пишет со ссылкой на исследования медиков, что у людей, спящих меньше шести часов в сутки, увеличивается риск развития ишемической болезни сердца. У экономящих на сне на 60% больше шансов получить инфаркт миокарда или инсульт головного мозга, которые могут привести к летальному исходу.

Ранее на текущей сообщалось, что эксперты рассказали, как победить гипертонию без приема лекарственных препаратов.