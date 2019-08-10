Врач-диетолог объяснила, почему сыры с плесенью не опаснее других продуктов

Врач-диетолог Юлия Панова назвала сыры с плесенью самыми опасными среди всех остальных. Она считает, что они могут спровоцировать развитие инфекционного заболевания — листериоза.

Диетолог Лидия Ионова согласилась с коллегой: "сыр с плесенью нельзя есть людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения, или если есть метеоризм и вздутие, частые грибковые инфекции". Однако, по мнению специалиста, листериоз не связан с сыром, пишет НСН.