Специалисты из Университетa штaтa Иллинойс (СШA) пришли к выводу, что длительность и кaчество снa у людей с оптимистичными и пессимистичными взглядaми имеют некоторые отличия, пишет издaние Science Daily.

Так, сомнолог Павел Кудинов считает, что наиболее частой причиной бессонницы являются тревоги или депрессии: "Оптимисты менее склонны к тревожно-депрессивным расстройствам. Соответственно, если у вас хорошее настроение, впоследствии будет хороший сон". Об этом передает НСН.

Также, как отмечает портал "Дни24", врачи утверждают, что дефицит витамина B12 может вызывать бессонницу. При нехватке этого витамина можно заметить следующие симптомы: одышка, вялость, головные боли, отсутствие аппетита, снижение веса и бледность кожи.