Ученые: посттравматический стресс инициирует долгосрочные изменения в работе мозга

Ученые из Западного университета в Лондоне провели ряд масштабных исследований и установили, что посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) инициирует долгосрочные изменения в работе мозга.

Эксперты смоделировали эксперимент с участием птичек Чикади. Они воссоздали психотравмирующую ситуацию, характерную для естественной среды обитания пернатых. В течение двух дней птицам давали слушать аудиозаписи с вокализациями орла, которого они страшно боятся, а затем долгое время не включали их.

Как сообщает журнал "Здоровье", через 7 дней испытуемым снова поставили "угрожающие" звуки. Ученые выявили у них практически моментальные поведенческие проявления страха. По словам экспертов, это говорит о том, что ощущение опасности от встречи с хищником сохранилось в долговременную память. Кроме того, исследователи обнаружили у птиц долгосрочную активацию нейронов миндалины и гиппокампа, которые отвечают за страх и воспоминания. Теперь планируется провести аналогичные эксперименты с участием человека.