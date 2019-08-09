Будущим отцам запретили нервничать

Учёные установили. Что стресс во время беременности может вызывать у ребенка поведенческие и эмоциональные отклонения. Казалось бы, всем известный факт. Вот только речь идёт не о матери, а об отце ребенка.

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Учёные из Кембриджского университета установили, что у мужчин, подверженных сильным стрессам во время беременности супруги, дети рождались с поведенческими и эмоциональными проблемами. Согласно исследованиям, малыши проявляли беспокойство и агрессию, а также чаще остальных впадали в истерики, передаёт Мир24. Учёные предположили, что стресс будущего отца передаётся и беременной женщине, пусть даже она этого и не осознаёт, а значит негативно влияет на формирование и развитие ребёнка.