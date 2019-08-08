Диетологи запретили родителям перекармливать детей

Обыкновенное для многих родителей стремление накормить своего ребенка негативно сказывается на детском организме. Диетологи отмечают, что нельзя принуждать детей доедать всю порцию «до последней крошки».

По словам специалистов, дети отлично умеют распознавать чувство голода и могут контролировать степень своего насыщения. При этом желудок ребенка меньше, чем у взрослого, а потому предложенные родителями порции иногда могут быть «великоваты» для малыша. Если заставлять ребенка съедать всё через силу, то в итоге он может перестать ощущать насыщение, что в дальнейшей жизни приведёт к проблемам с весом, передаёт Мир24.