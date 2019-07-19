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Что происходит с организмом без сахара?

19 июля 2019, 19:25 [ «Аргументы Недели» ]

Что происходит с организмом без сахара?
Фото: pixabay.com

Многие люди выбирают для себя отказ от сахара или сокращение употребления этого продукта. Врач-диетолог Саманта Куган из США рассказала, какие изменения происходят в организме, если полностью исключить сахар из рациона.

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«Сахар вызывает сильное привыкание, поэтому многие могут испытывать симптомы абстиненции», - рассказала Куган. Она подчеркнула, что первое время без сахара люди могут испытывать расстройство желудка, головные боли, нарушения работы кишечника и другие проблемы со здоровьем. По словам диетолога, подобная реакция организма может длиться от нескольких дней до пары недель, передаёт «Российская газета». Чтобы облегчить отказ от сахара, врач посоветовала больше пить воды и употреблять фрукты.

Куган заявила, что после того, как организм отвыкает от сладкого, улучшается состояние волос и кожи, повышается работоспособность, улучшается сон и уменьшается количество жира на животе.

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