Интим в жару: польза или вред?

Как ни парадоксально, но летний зной способствует сексуальной активности: количество одежды уменьшается, а интерес к противоположному полу, напротив, лишь возрастает. Опасен ли секс в жару?

Сексологи некоторых европейских стран определили температурную планку, выше которой сексуальные контакты не рекомендуются - 30 градусов по Цельсию. А все из-за повышенной нагрузки на сердечно-сосудистую систему.

Оргазм же и вовсе способен превратиться в смертельный аттракцион: резкое сужение сосудов, учащенное дыхание, ускорение пульса и неизменный резкий скачок давления при температуре, скажем, в +35 - крайне опасный "букет".

Так неужели погода должна диктовать людям график сексуальной активности? Конечно нет. А потому сексологи подготовили перечень советов, которые позволят не опасаться проблем со здоровьем даже при тропической жаре или пустынном зное.

Во-первых, если вы только что прибыли на курорт, зашли в свой номер и пленились размерами кровати, не спешите. Дайте своему организму привыкнуть к изменившимся климатическим условиям, пройти акклиматизацию и подготовить вас к грядущим радостям жизни.

Во-вторых, жаркому солнечному дню гораздо разумнее предпочесть вечерние сумерки или ночную прохладу. В-третьих, никто не отменял изобретение под названием "кондиционер". Однако следует обратить внимание, что и здесь необходимо соблюдать меру, иначе сексуальный контакт рискует закончиться ОРЗ.

Кроме того, в данном перечне присутствуют советы минимизации телесного контакта: чем меньшая площадь будет использована при интимной близости, тем маловероятнее ручьи, стекающие с вас и вашего партнера на наволочки и простыни. Также сексологи рекомендуют не затягивать сам процесс соития, а наоборот, постараться ускорить кульминацию.

Ну и напоследок медики напоминают о том, что кровать - не единственное место для занятий сексом. Лучше всего для этих целей в жару подойдут душ или ванна: прохладные струи позволят не обращать внимания на температуру воздуха за бортом. И, конечно, нужно принять во внимание водоемы. Для любовных утех отлично подойдут море или река, однако врачи все же предостерегают, что в данном случае не стоит забывать о технике безопасности.