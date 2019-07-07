Врач-диетолог рассказала, как молоко воздействует на мужчин и женщин

Как сообщaет «Российскaя гaзетa», зaведующaя отделением профилaктики фaкторов рискa Центрaльного НИИ оргaнизaции и информaтизaции здрaвоохрaнения Минздрaвa России Дарья Халтурина назвала максимально необходимую дозу молочных продуктов в день (200 грaммов в сутки).

В свою очередь, врач-диетолог Лидия Ионова не согласилась с представителем Минздрава, пишет НСН. Свое мнение эксперт обосновала тем, что выводы многих исследований о пользе молока и молочной продукции для взрослых людей отличаются между собой.

«Конечно, взрослым надо питаться только ферментированными молочными продуктами: кисломолочными, в том числе творогом, сыром. При этом, что особенно важно, необходимо употреблять продукты с пониженной жирностью», - заявила врач.

Также, как сообщает портал "Актуальные новости", при простуде медики советуют отказаться от молока, потому что при насморке оно увеличит выработку слизи. Однако больной может заменить его кефиром или нежирным йогуртом.