Ученые выяснили, чем опасен длинный рабочий день

Французские ученые пришли к выводу, что более десятичасовой рабочий день повышает риск развития инсульта. Отмечается, что переработки особенно пагубно сказались на здоровье добровольцев, не достигших 50 лет.

По данным исследования, люди, которые работали за год не менее десяти часов в сутки на протяжении минимум 50 дней, риск появления инсульта увеличился на 29% по сравнению с теми, кто не перерабатывал, - передаёт MedicalXpress.

А вот у добровольцев, которые регулярно работали по десять часов на протяжении нескольких лет, например 10, риск увеличился на 45 %.

Учёных поразило, что особенно негативно это сказывается на здоровье людей до 50 лет. По словам эксперта, такое явление очень удивляет и требует дальнейшего исследования для выяснения причин.

В эксперименте приняли участие более 1,4 тысячи человек в возрасте от 18 до 69 лет. За добровольцами наблюдали на протяжении 7 лет.