Британские ученые совместно с австралийскими экспертами провели исследование, которое помогло выяснить, как "совам" изменить режим сна без тяжёлых перестроек для организма. Отмечается, что в результате многие добровольцы оценили эффективность методики.

Суть исследования состояла в том, что испытуемые в течение трех недель в будни и выходные должны были просыпаться при максимальном освещении на два-три часа раньше обычного, потом обязательно завтракали, - сообщает журнал Sleep Medicine.

Помимо этого обед был тоже в определенное время, а ужин не позднее семи вечера.

Участники исследования поделились, что заметили повышение мозговой и физической активности в утренние часы, а желание работать и решать дела переместилось с вечернего времени суток на дневное, более того, добровольцы отметили снижение депрессии и стресса.

Эксперты отметили, что такие люди вынуждены приспосабливаться к необычному для них графику работы и учёбы, а постепенная смена режима помогает избежать перепадов настроения и проблем со здоровьем.

В эксперименте приняли участие 22 человека, которые привыкли ложиться спать после двух часов ночи и вставать поле десяти часов утра.