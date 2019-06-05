Бургер не только вреден, но и полезен - секрет от известного ресторатора

Недавно в СМИ прошла информация, что по своему составу шаурма достаточно сбалансировано укомплектована - тут и мясо, и овощи, и специи, и соусы. Но диетологи посоветовали всё-таки готовить её дома, чтобы не сомневаться в качестве. Параллельно возник вопрос с бургерами, они действительно вредны для здоровья?



Известный российский ресторатор Андрей Грязнов считает, что бургер бургеру – рознь! Всё зависит от качества и сбалансированности продуктов. "После так называемых «сочных бургеров» вы действительно можете попасть на приём к гастроэнтерологу. Сочный и мощный бургер - это очень хороший маркетинговый ход, за которым обычно прячут качество весьма недорого мяса. Чем сочнее в данном случае мясо, тем оно дешевле и жирнее. Я, к примеру, жёстко слежу за качеством продуктов, которые приобретаю у поставщиков и на этом не экономлю. Как-то в качестве производственного эксперимента мы взяли бургеры из фаст фуда за 79 и 150 рублей. Разложили их на составляющие. Мясо там, к сожалению, не нашли, а вот усилители вкуса, сою и прочую вредной для здоровья дряни там оказалось полно. При этом они были сделаны на пальмовом или кокосовом масле. Так что подобные «едальни» опасны! Лично я там не ем. Многих подкупает цена. А потом удивляются откуда они такие упитанные, у них гастриты и панкреатиты. Мы в нашей сети баров "Черновар" в Москве и Санкт- Петербурге используем только качественные продукты. И даже в булках чёрного цвета мы используем не уголь, как многие бургерные, а чернила каракатицы. А ещё мои дети любят наши бургеры, и я их ими кормлю. Поскольку уверен в их качестве".

Полностью интервью ресторатора Андрея Грязнова читайте на сайте "Аргументов недели".



