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18 февраля 2013, 12:03 [ «Аргументы Недели» ]

Человека от простуды спасет витамин С в обязательном сочетании с занятиями спортом, уверены ученые из Финляндии, так, апельсиновый сок или черная смородина не принесет пользы тем, кто не посещает спортзал.

Так вот, финские ученые сообщают, что витамин С в сочетании со спортом может вдвое сократить риск возникновения у человека гриппа или простудного заболевания, пишут Медвести.

В исследовании, которое провели эксперты из университета Хельсинки, приняли участие более 11 тысяч человек.