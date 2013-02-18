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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Здоровье

От простуды спасет витамин С в обязательном сочетании с занятиями спортом

18 февраля 2013, 12:03 [ «Аргументы Недели» ]

Человека от простуды спасет витамин С в обязательном сочетании с занятиями спортом, уверены ученые из Финляндии, так, апельсиновый сок или черная смородина не принесет пользы тем, кто не посещает спортзал.
 
Так вот, финские ученые сообщают, что витамин С в сочетании со спортом может вдвое сократить риск возникновения у человека гриппа или простудного заболевания, пишут Медвести.
 
В исследовании, которое провели эксперты из университета Хельсинки, приняли участие более 11 тысяч человек. 
ЕП

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