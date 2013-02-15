Ученые назвали возможную причину склонности к самоубийству

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15 февраля 2013, 13:50 [ «Аргументы Недели» ]

Ученые назвали возможную причину склонности человека к самоубийству, несколько психометрических тестов для 50 пациентов с депрессией провели американский специалисты, пишут Интернет-СМИ.

Добровольцы получали разное лечение, 56% из них в прошлом предпринимали хотя бы одну попытку суицида.

Исследование полностью подтвердило связь бессонницы со склонностью к суициду.