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//Здоровье

Американские ученые исследовали влияние рациона на сон человека

14 февраля 2013, 08:35 [ «Аргументы Недели» ]

Американские ученые исследовали влияние рациона на сон человека

Американские ученые исследовали влияние рациона на сон человека, в итоге найдена прямая связь между питанием и качеством сна: бессонница, как доказано, возникает в результате неправильного питания.

Специалисты Медицинской школы при Университете Пенсильвании исследовали данные о рационе и сне, предоставленные Исследовательской службой национального здоровья и питания США, пишут Медвести.
 
Итоги исследования показали, что к бессоннице ведет неправильное питание и в целом не самые лучший образ жизни.
 
Так, самое большое количество калорий употребляли те, кто спал не более шести часов в сутки, а рацион данной категории людей был однообразным. Кто спал 7-8 часов в сутки употребляли разнообразную и сбалансированную пищу.
 
Отмечается, что меньше всех спят люди, которые пьют очень мало воды, заменяя ее соками, чаем или другими напитками. Спящие более 9 часов употребляют в небольших количествах чай, шоколад, а также малое количество углеводов, холина, насыщенных жиров и много спиртного. 
ЕП

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