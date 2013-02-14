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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Здоровье

В США количество пациентов с болезнью Альцгеймера стремительно увеличится

14 февраля 2013, 08:20 [ «Аргументы Недели» ]

В США количество пациентов с болезнью Альцгеймера стремительно увеличится
Американские ученые, не первое десятилетие изучающие болезнь Альцгеймера уверены, что в связи со старением нации, в ближайшие годы в США стремительно увеличится количество пациентов с болезнью Альцгеймера.
 
К 2050 году число пациентов с болезнью Альцгеймера может составить 13,8 миллионов, то есть утроится, передают Медвести.
 
Увеличение пациентов подобного рода означает появления такого же количества недееспособных лиц, в итоге потребуются и сиделки и другой медицинский персонал.
 
Специалисты, в связи с этим, проводят новые исследования в области лечения и предотвращения болезни Альцгеймера.
ЕП

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