Черный чай сохранит ясность ума в пожилом возрасте

Регулярное употребление чая в пожилом возрасте поможет избежать когнитивных нарушений и сохранить ясность ума. А 4 чашки этого напитка в день способны значительно улучшить память.

К такому выводу пришли американские ученые, проанализировав результаты шести различных исследований с участием более 7 тыс. человек.



В одном из них несколько тысяч человек пожилого возраста прошли тест памяти, который используется на начальных этапах диагностики болезни Альцгеймера. Также они заполнили анкеты, где рассказали о своих предпочтениях в питании. Десять лет спустя тест был проведен еще раз и он показал: у людей, предпочитавших чай, познавательная функция оставалась более острой. В другом исследовании сингапурских врачей приняли участие 1500 мужчин и женщин, которые пили более четырех чашек чая в день. Результаты показали, что даже употребление от одной до трех чашек цейлонского чая в день на 43 процента снижает риск когнитивных нарушений. Еще один эксперимент доказал, что чай благоприятно влияет на женское здоровье.



Как считают ученые, подобный эффект обусловлен действием тианина, аминокислоты, содержащейся только в чае и грибах.



