Учёные выяснили, кто больше подвержен стрессам, Американская психологическая ассоциация сообщила СМИ, что люди молодого поколения подвержены стрессам чаще, чем люди старшего возраста (от 60 лет).

Молодежь, считают психологи, острее реагирует на неудачи, чаще злится и раздражается, респонденты в возрасте 18-33 лет признались ученым, что за последний месяц не могли спокойно заснуть из-за стресса.

В исследовании отмечается, что у людей старшего поколения реакция на стресс гораздо меньше: стрессы переживают 33 процента людей в возрасте 45-60 лет и 29 процентов старше 67 лет, пишут Интернет-СМИ.