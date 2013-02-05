Учёные назвали еще один плюс вегетарианской диеты, на треть ниже получить сердечно-сосудистое заболевание у тех, кто не ест мясо и рыбу, чем у "мясоедов", показали результаты исследования специалистов Оксфордского университета, пишут Интернет-СМИ.

Исследование началось 20 лет назад, в научной работе были заняты 45 тысяч добровольцев, 34% из которых были вегетарианцами.

Учёные уверены, что риск возникновения и развития сердечно-сосудистого заболевания, в том числе и инфаркта, во многом обусловлен уровнями холестерина и кровяного давления, что зависит от диеты.