В ФРГ у каждого четвертого ребенка - синдром дефицита внимания и гиперактивности

Как сообщили в страховой медицинской организации "Бармер", с 2006-ого года число юных граждан ФРГ в возрасте до 19-ти лет, которым был поставлен диагноз "синдром дефицита внимания и гиперактивности", выросло на 42% - до 620-ти тыс человек, передают СМИ.



И по этим данным сейчас каждый четвертый ребенок в Германии болен СДВГ. По данным американских медиков, в США это расстройство присутствует у 3–5% людей, включая как детей, так и взрослых.

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (сокращённо СДВГ; англ. Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD)) - неврологическо-поведенческое расстройство развития, начинающееся в детском возрасте. Проявляется такими симптомами, как трудности концентрации внимания, гиперактивность и плохо управляемая импульсивность.

Ребенок, у которого выявлено это расстройство, часто теряет вещи, не слушает взрослых, не может самостоятельно проводить время и всё время докучает старшим, требуя постоянного внимания, со сверстниками не находит общего языка, бывает замкнут и агрессивен. С неврологической точки зрения СДВГ рассматривается как стойкий и хронический синдром, для которого не найдено способа излечения.

Однако в мировой медицине СДВГ и его лечение ставятся под сомнение по меньшей мере с 1970-х годов.