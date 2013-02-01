Составлен список продуктов, влияющих на здоровье и красоту волос

Здоровье и красоту волос можно сохранить, не прибегая к помощи медикаментов, достаточно употреблять продукты, которые, по мнению диетологов и косметологов из США, помогут сохранить красоту и здоровье ваших волос.

Информация актуальна как для мужчин, так и для представительниц слабого пола. По данным американских экспертов, уже к 50 годам от облысения страдают 85 процентов мужчин, а 40 процентов дам в возрасте 40 лет тоже страдают от алопеции (облысения).

Итак, чтобы предотвратить (или хотя бы постараться предотвратить) выпадение волос следует употреблять бобовые, орехи, семечки и жирную рыбу, например, лосось.

Необходимо поступление в организм цинка, который содержится в мясе, семенах тыквы, горьком шоколаде и морепродуктах и постарайтесь обеспечить организм витамином С, который есть в ягодах, зеленых овощах и фруктах и цитрусовых.

Для стабильного роста волос необходим витамин В7, он содержится в яйцах, зелени, ягодах и субпродуктах.