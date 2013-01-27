Передвижная детская поликлиника заглядывает во все уголки Орловщины

В Орловской области работает экспериментальная передвижная детская поликлиника. Лучшие профильные специалисты едут сами в отдаленные поселки и везут с собой суперсовременное оборудование.

Всего четыре просторных автофургона, все отечественного производства, сделаны по специальному заказу орловских медиков в Москве.

Из автомобилей в полноценную поликлинику они превращаются всего за час, передает Первый канал. И буквально прямо в поле можно сделать анализ крови, проверить глазное дно или вылечить зубы.

В передвижной поликлинике есть доступ к высокоскоростному интернету: лаборатория телемедицины, еe используют, когда нужна консультация специалиста из другого города.

Осмотр, анализы и лечение для всех абсолютно бесплатно.

По итогам обследования составят списки детей, которых позже повезут на лечение в Орел.

Если этот проект приживется, возможно, в следующем году в области закупят еще и передвижные кабинеты для взрослых.