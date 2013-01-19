В Казани разработали уникальный метод лечения поврежденных нервов. ВИДЕО

В республиканской клинической больнице Татарстана испытывают новый метод лечения поврежденных переферических нервов и сосудов. Операция состоит всего из одной инъекции и длится не больше часа.

В Казани пациентам с ишемической болезнью нижних конечностей, с повреждением периферических нервов и сосудов больше не приходится проходить длительный курс лечения. Подвижность суставов и чувствительность возвращаются уже через пару месяцев, передают "Вести". Секрет - в клетках жировой ткани.

У пациента забирают фрагмент жировой ткани, в лаборатории извлекают клеточный концентрат и в тот же день вводят в поврежденный участок. Концентрат работает как своеобразная фабрика, выделяя биологически активные вещества для восстановления организма.

Этот метод пока не применяют в России, зарубежных публикаций на тему нет. Для лечения подобных травм и заболеваний в мире используются стволовые клетки. В Татарстане решили мыслить шире: в концентрате, что выделяют из жировой ткани, не только стволовые клетки. В этом и новизна, и секрет успеха. Он не вызывает отторжения, аллергических реакций, и не ведет к онкологии. В республике эффект исследовали более чем на полусотне пациентов.

Клеточный концентрат жировой ткани буквально на глазах ставит на ноги пациентов.

ВИДЕО "Вести".