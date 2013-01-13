Человек может сам продлить свою жизнь на 20 лет, уверены ученые, при этом не надо тратить время на фитнес, тренажеры и массаж, достаточно просто уменьшить свой привычный рацион на 40%.

Такие выводы сделали ученые из США, на основании опытов, проведенных с крысами, мышами и дрозофилами.

В ходе научной работы исследователями установлена прямая зависимость продолжительности жизни от количества потребляемой пищи.

АН напоминают, что генный набор мышей, крыс и дрозофил на 60% совпадает с человеческим.