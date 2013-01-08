Весь мир после рождественских праздников обеспокоен, как избавиться от приобретенных во время застолий килограммов. Представители в правительстве Великобритании, заботясь о здоровье своих граждан, призвали запретить "волшебные диеты".

Перед Новым годом замминистра культуры Великобритании по вопросам равноправия Джо Свинсон, являющаяся одной из основательниц "Кампании за уверенность в своем теле", в открытом письме редакторам глянцевых журналов как для женщин, так и для мужчин, призвала их перестать публиковать "волшебные диеты и мифы о фитнесе" в номерах за январь.

Чиновница предложила "чествовать красоту в разнообразии форм, размеров и цветов кожи", а не публиковать диеты, угрожающие здоровью людей. По мнению Джо Свинсон, редакторы журналов о здоровье должны предлагать читателям что-то больше и лучше, чем методы, якобы способствующие стремительному избавлению от лишнего веса.

Российские врачи также советуют россиянам избегать жестких диет в первые дни после праздников.