Названы продукты, которые помогут желающим сбросить лишний вес

Названы четыре продукта, которые помогут желающим сбросить лишний вес, в топ-четверке, по мнению диетологов, расположились киви, батат, лосось, и, что самое интересное, - темный шоколад, пишут Медвести.

В киви содержится огромное количество витамина С, витамины А и Е, батат (сладкий картофель) может поспорить с киви - в нем также содержится большое количество витаминов А и С, а также высокое содержание кальция и калия, но, в отличие от картофеля в батате в разы меньше крахмала.

Лосось обогатит организм человека жирной кислотой Омега-3, эту рыбу стоит употреблять с целью профилактики заболеваний сердца и сосудов. Темный шоколад снизит давление и поможет в работе сердцу.