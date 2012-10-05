Арбуз помогает работе сердца

//Здоровье

5 октября 2012, 20:35 [ «Аргументы Недели» ]

Арбуз помогает сохранить здоровым сердце. Ученые из университетов Пердью и Кентукки в США доказали, что арбузный сок способствует предотвращению отложения холестерина.

Опыты с лабораторными мышами, которых кормили жирной пищей, показали, что арбуз на 50 процентов снижал показатели накопления холестерина, влияющего на развитие болезней сердца.

Американские исследователи также установили, что регулярное потребление арбуза помогает контролировать вес и количество жировых отложений в сосудах. Своими полезными свойствами арбуз обязан цитруллину. Цитруллин представляет собой аминокислоту, участвующую в метаболизме мочевины, улучшающую кровоток в мышцах, повышающую выносливость, иммунитета и поддерживающую азотистый баланс. Окись азота расширяет сосуды, сообщает meddaily.ru.

Холестерин необходим организму человека для производства гормонов, желчи и усвоения витамина D. Но он может закупоривать сосуды, повышая риск инфаркта и инсульта.

Ранее известные полезные свойства арбуза: применяется в лечебном питании при болезнях печени, малокровии, мочевыводящих путей, камнях желчного пузыря и почек.