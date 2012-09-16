Ученые советуют для похудения читать этикетки на продуктах

Испанские ученые определили, как можно похудеть без диеты, физических нагрузок и дополнительных затрат. Исследователи из Университета Сантьяго-де-Компостела выявили, что женщины, регулярно читающие этикетки на продуктах, весят на 4 кг меньше, чем те, кто не рассматривает, что написано на упаковке.

Ученые провели исследование, основываясь на отчетах о здоровье, еде и покупательских привычках американских потребителей.

Участникам эксперимента задавали вопрос, когда они покупают продукты, обращают ли они внимание на этикетки.

Выяснилось, что на состав и калорийность продуктов почти не обращают курящие люди. Согласно итогам исследования, чаще всего этикетки изучают жительницы городов с образованием. Причем женщин, неравнодушных к составу продукта, на 15 процентов больше, чем мужчин.