Ученые: просмотр телевизионных новостей серьезно травмирует психику

Неуклонный рост числа людей, страдающих физическими и психическими заболеваниями, связан со страшными и тревожными событиями, которые постоянно показывают в телевизионных новостях.

В этом уверены американские исследователи из Калифорнийского университета.



В исследовании приняли участие более тысячи добровольцев. Оценивалась и подверженность опрошенных вещанию СМИ, и наличествующая стрессовая реакция. В ходе их опроса психологи пришли к выводу, что регулярный просмотр сцен насилия из реальной жизни ( более 4 часов в день) приводит к развитию стрессовой реакции и посттравматического стрессового расстройства. Спустя 2-3 года это состояние может вызвать физические отклонения в здоровье человека.



Эксперты считают, что повторяющиеся сцены насилия в репортажах с мест терактов и зон военных конфликтов провоцируют коллективную травму у населения. При этом отмечают, что необходимости цензурировать телевизионный контент все же не существует. Просто мы сами должны знать, что просмотр запечатленного где-то ужаса не негативно отразится на здоровье.



