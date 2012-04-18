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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Здоровье

Сок лайма и солнце чистят воду

18 апреля 2012, 17:00 [ «Аргументы Недели» ]

Профессор Келлогг Шваб и его коллеги из Блумбергской школы общественного здоровья при Университете Джонса Хопкинса смогли добиться такой же степени обеззараживания воды, как и при кипячении.

Дезинфекция воды при помощи солнечного света помогает снизить число случаев диареи. Согласно методике, рекомендованной UNICEF, воду необходимо разлить в пластиковые бутылки по одному-два литра и выставить на солнце минимум на 6 часов, а при облачной погоде — на 48 часов.
Ученые усовершенствовали этот способ, добавив в воду сок лайма. В нем содержатся псоралены, которые под воздействием ультрафиолета образуют связи с пиримидиновыми основаниями, это меняет структуру ДНК бактерий и останавливает их размножение.
После этого ученые наполнили бутылки водой, содержащей кишечную палочку (Escherichia coli), бактериофаг MS2 и мышиный норовирус, добавили туда сок лайма и выставили на солнечный свет. В такой воде содержание кишечной палочки и бастериофага существенно понизилось всего за 30 минут — гораздо более значительный результат, чем в воде, которую просто выставляли на солнце. Количество норовирусов при этом уменьшилось незначительно.
«Предыдущие исследования показали, что половина больничных коек заняты людьми с заболеваниями, связанными с некачественной питьевой водой. Дезинфекция воды солнечным светом в сочетании с соком лайма (30 мл сока на 2 л воды) уменьшает содержание кишечной палочки всего за 30 минут. Такого же результата можно достичь при кипячении», — отметил Шваб, сообщает vitaportal.ru.



НС

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