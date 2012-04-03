В США выходят в свет две скандальные публикации о птичьем гриппе H5N1
3 апреля 2012, 10:44 [ «Аргументы Недели» ]
В Соединённых Штатах комиссия министерства здравоохранения США дала "добро" на обнародование двух неоднозначных исследований природы птичьего гриппа H5N1, ранее запрещенные ею же к публикации.
Однако для того, чтобы работы были опубликованы без купюр, необходимо дополнительное разрешение комитета американского правительства по здравоохранению, уточняет Би-Би-Си.
Одно из исследований подробно демонстрирует потенциально опасные для человека мутации штамма вируса, утверждая, что они могут быть использованы террористами при изготовлении биологического оружия.
Другое, напротив, приходит к выводу, что H5N1 далеко не столь опасен, каким его представляли ранее.
"АН" писали, что птичий грипп впервые послужил причиной смерти людей в 1997 году в Гонконге, что указало на мутацию его штамма и приобретенную способность передаваться от пернатых к человеку.
В 2006 году, когда глобальное распространение вируса среди птиц вызвало тревогу ученых и обывателей по всему миру, Всемирная организация здравоохранения порекомендовала потребителям курятины готовить ее при температуре не менее 70 градусов Цельсия.