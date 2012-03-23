Уголовное дело на врачей за смерть пациентки заведено в Самаре

В Самаре возбуждено уголовное по факту смерти пациентки лечебно-оздоровительного центра Мatrёshka Plaza во время проведения плановой операции. 56-летней Татьяне Стаценко должны были удалить грыжу.

Кировским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

"По версии следствия, 10 февраля 2012 года в помещении ЗАО "Санаторий "Металлург" (ЛОЦ "Матрешка Плаза"), расположенном по адресу: город Самара, улица Енисейская, 62 "А", сотрудниками лечебного центра ненадлежащим образом проведены анастезиологические мероприятия 56-летней пациентке клиники. В результате проведенных манипуляций медицинскими работниками у женщины были повреждены органы дыхания, вследствие чего наступила смерть", - передает пресс-служба СКР.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.