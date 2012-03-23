Диетологи: Еда с сильным ароматом способствует похудению

Диетологи давно установили, чем медленнее человек ест, тем быстрее он насыщается. Исследователи из нидерландского Университета Вагенинген выявили, что аромат блюда влияет на то, насколько тщательно человек пережевывает пищу.

Исследователи провели эксперимент, в ходе которого десяти добровольцам в возрасте от 26 до 50 лет предлагались пирожные с ванильным кремом. Аромат крема влиял на количество съеденного.

Согласно результатам эксперимента, чем ароматнее был крем, тем меньше пирожных съедали участники исследования, а размер откусываемых кусочков уменьшался в зависимости от силы запаха от 5 до 10%.