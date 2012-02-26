Сидячий образ жизни приведет к повышению уровня инсулина и грозит диабетом

Давно не секрет, что сидячий образ жизни негативно влияет на здоровье человека.Ученые из Университета Лестера (University of Leicester) выявили, что на здоровье женщин сидячая работа влияет сильнее, чем на состояние здоровья мужчин.

В исследовании принимали участие 505 мужчин и женщин в возрасте 59 лет и старше. У дам, проводящих за столом более 7 часов в день чаще возникает диабет 2-го типа, чем у тех, кто ведет активный образ жизни.

В ходе исследования изучался анализ крови. Женщины имели более высокий уровень инсулина — гормона, вырабатываемого поджелудочной железой и регулирующего уровень сахара в крови.

Симптомами начинающегося диабета считается усталость, постоянная жажда, долго не заживающие болячки и раны, а также молочница.



Ученые считают, что женщинам желательно меньше времени проводить за столом, чтобы предотвратить развитие диабета 2-го типа.