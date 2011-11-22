//Здоровье
Ученые: Цвет посуды может изменить ваше восприятие вкуса
22 ноября 2011, 08:51 [ «Аргументы Недели» ]
//Здоровье
22 ноября 2011, 08:51 [ «Аргументы Недели» ]
Бойцы украинского националистического батальона «Айдар» (запрещенная в России экстремистская организация) заявили, что захватили часть Горловки, расположенной…
Первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко сообщила, что с 2020 года в России начнется проведение реформы в сфере госуправления. По ее словам, грядет масштабное…
Общество
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предложил британцу Чарльзу Роули, пострадавшему от нервно-паралитического вещества "Новичок", пройти лечение в России.
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предложил британцу Чарльзу Роули, пострадавшему…
В знаменитом гайдаевском фильме «Бриллиантовая рука» главный герой…
Новостные ленты сообщают: «Актер театра «Современник» Д. Смолев…
Солженицын назвал свою книгу об исторических взаимоотношениях русских…
Когда летает «Эрбас» А350, становится страшно – кажется, что…
Российская топливно-энергетическая отрасль весь прошлый год пахала…
Этой осенью должны подвести первые результаты исполнения майских…
Приблизительно к 2023 г. должны построить новомосковскую линию метро…
На прошедшем в начале сентября Восточном экономическом форуме…
Министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что готовится проект, согласно которому пациенты смогут бесплатно или со скидкой получать…
Брать интервью у культового режиссера Люка Бессона одновременно сложно и легко. Но интересно. В месье Бессона есть очень четкое мнение и представление…
В СМИ появилась информация от женщины, которая представилась пациенткой клиники, где якобы находится известная актриса Анастасия Заворотнюк. Источник…
Спрогнозирован вероятный ответ России в случае удара сил Североатлантического альянса по Калининграду. Соответствующая публикация появилась некоторое…
В Минобороны сообщили, что две боевые машины десанта разбились на учениях "Центр-2019" во время десантирования из самолетов Ил-76. Уточняется, что причиной инцидента…
Известная писательница Дарья Донцова вспомнила, как врачи, диагностировав у нее рак, заявили, что жить ей осталось два месяца. По словам автора детективных романов, у нее…
Военные Соединенных Штатов Америки, Румынии и Украины проведут наблюдательный полет над территорией Российской Федерации. Полет, о котором идет речь, состоится с 23 по 27…
Районный суд в городе Лиепае вынес приговор обвиняемой в мошенничестве Илоне Ващилко, которая выдавала себя за юриста Филиппа Киркорова. Аферистке дали девять месяцев…
В понедельник, 23 сентября, в Киришском районе Ленинградской области на Шоссе Энтузиастов, дом 1, произошло факельное возгорание на нефтеперерабатывающем заводе…
Учёные выявили бактерии, которые способны синтезировать алкоголь в организме человека и вызывать проблемы с печенью даже у непьющих людей. Известно, что у 27-летнего…
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в минувшее воскресенье, 22 сентября, позвонил главе Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу. Руководители двух стран провели…
Специалисты Всемирной метеорологической организации (ВМО) недавно начали бить тревогу. По словам экспертов, за последние четыре года температура воздуха на нашей планете…
Клинический фармаколог Андрей Кондрахин объяснил, как правильно сочетать продукты питания и некоторые лекарства, чтобы избежать трагического результата. По его словам…
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала о погоде, которая ожидает россиян в ближайшее время. Эксперт объяснила, стоит ли ожидать потепление…
В пятиэтажке в городе Рошаль в восточной части Московской области произошел пожар. Согласно последней информации представителя экстренных служб, в результате случившегося…
Вечером в минувшее воскресенье, 22 сентября, стало известно, что на Кипре погиб турист из России. Согласно последней информации осведомленных источников, россиянин утонул…
По словам замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе высказывание отца Дмитрия Смирнова стоит расценивать как шутку…
Госсекретарь США Майк Помпео выступил против публикации разговора Трампа и Зеленского, заявив, что раскрывать содержание разговоров глав государств можно лишь в случае…
Сегодня, 22 сентября 2019 года на стадионе ВЭБ Арена(Арена ЦСКА) состоялся 10-й тур чемпионата России: ЦСКА – Краснодар. Арбитр поединка Владислав Безбородов…
Специалисты из компании Avira, которая специализируется на безопасности в киберпространстве, назвали самое простое сочетание букв и цифр в качестве пароля к различным…
Администрация одного из отелей на курорте Хаммамет в Тунисе Les Orangers beach resort не отпускает британских туристов из опасений невыплат от старейшей британской…
В российской столице в связи с разгулявшейся к концу недели непогодой три человека получили травмы. На востоке Москвы фрагмент дерева, поваленного ветром, травмировал…
Министр обороны Сергей Шойгу счел "надуманными общими тезисами" заявления о раздутом оборонном бюджете России. Генерал армии посоветовал экономистам работать…
Посольство России в Великобритании указало британцу Чарльзу Роули, что Россия неподсудна английским судам. Об этом сообщил в воскресенье представитель российского…
В августе российские банки уменьшили ликвидную валютную подушку с 18,5 до 12,1 миллиарда долларов, подсчитали аналитики. Уменьшение запасов совпало с повышенной…
Фигуристка из Росссии, Александра Трусова побила два мировых рекорда соотечественницы Алины Загитовой. На мемориале Ондрея Непелы в Братиславе она опередила ее в…
Исследователи из Тель-Авивского Университета (Израиль) в ходе раскопок в Аравийской пустыне впервые обнаружили археологические доказательства существования царства…
Бывший тренер тамбовского «Спартака» Владимир Ковылин, у которого начинал профессиональную карьеру Юрий Жирков, прокомментировал еженедельнику «Аргументы недели» победу…
Наташа Королева в настоящий момент находится на гастролях в Израиле, а в перерывах между съемками успевает загорать на берегу Мертвого моря, демонстрируя свои пикантные…
В эстонском городе Нарва два дня назад состоялась конференция «Рынок продюсеров», на которой выступил российский кинорежиссер Александр Сокуров. Он побеседовал со своими…
Можно ли почувствовать атмосферу города за несколько часов? Можно! Если это Брюссель. Что мы знаем о нем? Столица Бельгии, штаб-квартира Евросоюза, «писающий мальчик»…
Экс-представитель миссии Украины при НАТО генерал-майор Петр Гаращук назвал некоторые признаки, которые, по его мнению, могут говорить о готовности Кремля к окончанию…
Пираты освободили ранее захваченных у берегов Камеруна российских моряков, их привезли в Германию. Об этом сегодня сообщает РИА Новости со ссылкой на источник…
В США считают, что Германия, Франция, да и весь Евросоюз должны увеличить размер финансовой помощи Украине. Президент Америки Дональд Трамп возмутился, что его страна…
Несмотря на популярность рассуждений о переходе на четырехдневную рабочую неделю с сохранением или даже повышением зарплат, экономисты предупреждают, что надеяться на это…
Врачи уверены: остановить процесс выпадения волос реально. Специалисты считают, что облысение может наступать в связи с гормональными нарушениями, генетикой, побочными…
В Таджикистане задержали жителя города Бохтар, напавшего накануне с ножом на двух контрактников 201-й российской военной базы. Об этом в воскресенье, 22 сентября…
Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Российскую Федерацию и потребовать…
22-летняя девушка из Армении Сатеник Каразян прославилась на весь мир из-за своей редкой аномалии – она «плачет кристаллами». Российский офтальмолог Татьяна Шилова…
Врачи посоветовали всем любителям винограда есть его вместе с косточками. По словам специалистов, виноградные косточки представляют собой кладезь ценных веществ, среди…
Бывший солист Большого театра артист балета Николай Цискаридзе признался, что о размере своей пенсии узнал по сообщениям в СМИ. По словам танцора, за более чем 10 лет в…
Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри внесли крупные инвестиции в будущее своего сына Арчи. Как и многие родители, члены королевского семейства сделали…
Несмотря на охвативший мир ужас перед онкологией врачи заявили, что рак – это далеко не самый страшный диагноз из возможных. Для примера специалисты перечислили пять…
Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк рассказала, что её дети от второго брака Анна и Майкл Стрюковы не любят, когда их маму публично обсуждают или задают…
Стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины, который подозревается в убийстве 18-летней девушки Екатерины в Ленинском районе Саратова. Злоумышленник…
Режиссёр Никита Михалков в больнице проходит реабилитацию после перенесенного недавно хирургического вмешательства. Отмечается, что операция стала седьмой по счету.
Член Совета по международным отношениям при Владимире Путине Богдан Безпалько оценил высказывания украинского депутата Ирины Верещук о том, что Европа нуждается в Украине…
Происшествия
Житель США Стивен Вебер решил сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной Кенеши Антуан необычным способом. Однако важный день закончился для пары трагическим…
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал ситуацию, которая сложилась в Соединённых Штатах вокруг телефонного разговора президента Дональда Трампа…
Врач-кардиолог рассказал, сколько шагов нужно совершать в день, чтобы сохранить здоровой сердечно-сосудистую систему. Юрий Конев отметил, что при несоблюдении режима…
Шоу-бизнес
Известная голливудская актриса Анджелина Джоли поделилась с поклонниками фотографией в образе блондинки. Согласно информации в СМИ, знаменитость преобразовалась ради роли…