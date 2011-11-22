Ученые: Цвет посуды может изменить ваше восприятие вкуса

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22 ноября 2011, 08:51 [ «Аргументы Недели» ]

Вкус любых блюд, в том числе и десерта, будет казаться богаче и ярче, если сервировать стол посудой белого цвета, говорят ученые.

Новое исследование испанских и британских ученых показало, что цвет тарелки влияет на то, как люди воспринимают вкус пищи, пишет сайт Медвести

Чтобы проверить, как цвет тарелки может повлиять на восприятие, исследователи подали небольшие порции клубничного мусса на белых и черных тарелках 53 добровольцам, которые оценили свое «восприятие сладости, интенсивности вкуса, а также насколько им понравилось блюдо». Оказалось, что дегустаторам не только больше понравился мусс на белой тарелке, они также нашли его более аккуратным и сладким.

А форма тарелок, как оказалось, не влияет на вкус: исследователи под руководством Бетина Пикерас-Фицмана из Политехнического университета Валенсии (Испания) также протестировали круглую, квадратную и треугольную форму.

«Было бы особенно интересно в дальнейшем изучить воздействия других цветов (вернее других оттенков тарелок) и характеристик блюд для того, чтобы найти сочетания, улучшающие восприятие пищи и улучшения вкуса продуктов питания», - считают ученые.