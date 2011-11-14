Ученые: Цельнозерновой хлеб защитит от рака кишечника

//Здоровье

14 ноября 2011, 12:05 [ «Аргументы Недели» ]

Рак кишечника является третьей по распространенности формой рака. Крупное исследование, проведенное учеными из Великобритании, показало, что употребление черного или цельнозернового хлеба три раза в день снижает риск развития рака кишечника на одну пятую.

Исследования проводились среди почти двух миллионов человек. Известно, что неперевариваемые растительные остатки, которые содержатся в цельнозерновых продуктах, хорошо воздействуют на сердце, но их влияние на рак было изучено недостаточно.

В 1960 году ученые предположили, что пищевые волокна помогают функции кишечника и защищают людей от рака кишечника, но ранее доказательства этого не были найдены. Теперь научно доказано, что добавление трех порций цельнозерновых продуктов в ежедневный рацион приносит сокращение риска развития рака кишечника на 20%.