Ученые: Вишневый сок спасет от бессонницы

Ученые, находящиеся в поиске натурального, безопасного и, что немаловажно, вкусного средства от бессонницы, сделали интересное открытие: по данным исследователей, вишнёвый сок является эффективным натуральным средством от бессонницы.

Специалисты из Школы биологических наук при Университете Нортумбрии (Шотландия) уверены, что вишня значительно улучшает качество сна. Она повышает в организме уровень мелатонина – гормона, отвечающего за сон.

В ходе исследования 20 здоровых участников исследования выпивали по 30 миллилитров вишневого или другого сока на протяжении недели. Затем учёные оценивали содержание в организме испытуемых мелатонина.

В «вишнёвой» группе уровень мелатонина увеличился примерно на 15%. Пившие этот сок участники ежедневно спали примерно на полчаса больше, засыпая почти моментально.