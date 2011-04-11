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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Здоровье

Ученые: шоппинг, как спорт, укрепляет здоровье и продлевает жизнь

11 апреля 2011, 16:03 [ «Аргументы Недели» ]

Ученые провели исследование и сделали вывод, что  шоппинг является спортом и укрепляет здоровье и продлевает жизнь.
Исследование 9 лет проводилось в Тайване по заказу Национального института здравоохранения.

Ученые установили, что смертность среди пожилых людей, которые ходят по магазинам как минимум один раз в неделю, на 27% меньше показателя среди тех, кто игнорирует торговые центры и рынки.

Исследователи выявили интересную закономерность. Оказалось, лучше всего шоппинг влияет  на представителей сильного пола.

Мужчины, регулярно совершающие покупки, умирают на 28% реже, чем те, кто доверяют покупки   продуктов  своих женам.  Ученые считают, что шоппинг, как и утренняя зарядка, является разновидностью физической активности. Исследователи также заметили, что особую пользу организму человека приносят прогулки на овощные и фруктовые рынки, а не в крупные супермаркеты.

Ученые предполагают, что низкий уровень смертности среди шоппоголиков может объясняться энергичностью, характером и темпераментом человека.

ИЧ

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