Похудеть помогает качественный сон

Качественный сон длительностью от шести до восьми часов помогает похудеть. Ученые провели исследование и выяснили, что люди, которые спали не менее шести часов в день избавлялись от избыточного веса в два раза эффективнее, чем мужчины и женщины, которые недосыпали.

Полноценный сон от шести до восьми часов помогает поддерживать здоровый баланс гормонов, управляющих чувством голода и сытости. Доктор Чарльз Ельдер из Kaiser Permanente Centre for Health Research в Портленде, заявил, что людям, которые пытаются сбросить лишний вес, рекомендуется спать 6-8 часов в сутки. Он также посоветовал стремящимся похудеть уменьшить общий уровень стресса.

В ходе эксперимента пятьсот мужчинам и женщинам с избыточным весом необходимо было урезать их дневной рацион на 500 калорий. Худеющие также увеличили время физических упражнений до трех часов в неделю, и заменили жирную калорийную пищу на фрукты и овощи. Еженедельно для мотивации и поддержки участников исследования медики проводили с ними встречи.

Через 6 месяцев исследователи подвели итоги и обнаружили, что участники эксперимента, кто спал не менее шести часов в сутки, и чей уровень стресса имел низкие показатели, потеряли, минимум по 4 килограмма.