России не хватает 30% врачей: анестезиологов-реаниматологов, психиатров

Министр здравоохранения и социального развития РФ Татьяна Голикова назвала наиболее дефицитные врачебные специальности в России. По словам Голиковой, общий дефицит врачей в России составляет 30 процентов.

В ходе доклада на расширенном заседании коллегии "Об итогах работы Минздравсоцразвития России в 2010 году и задачах на 2011 год" глава ведомства сообщила, что больше всего медицинские учреждения нуждаются в анестезиологах-реаниматологах, фтизиатрах, врачах скорой медицинской помощи, врачах клинической лабораторной диагностики, психиатрах и психиатрах-наркологах.

Особенно не хватает врачей в сельской местности: укомплектованность там составляет лишь треть от нормативной.

Татьяна Голикова сообщила, что в программы модернизации здравоохранения будет включена подготовка врачей дефицитных специальностей.