На памятник стволовым клеткам в Англии собирают молочные зубы

Британские художница и профессор биологии попросили детей отдать выпавшие молочные зубы, которые предполагается использовать для создания памятника стволовым клеткам, сообщает Би-би-си.

Идея памятника принадлежит профессору биологии Имперского колледжа Лондона (Imperial College London) Саре Рэнкин (Sara Rankin). Воплощать замысел будет художница Джина Чарнецки (Gina Czarnecki).

Рэнкин считает, что использование стволовых клеток является одной из основных этических проблем современной медицины, поскольку большинство людей уверено, что стволовые клетки можно получить исключительно из эмбрионов. Однако источником таких клеток могут быть ткани сформировавшегося организма, в том числе жировая, костный мозг, пуповина и молочные зубы. В связи с этим Рэнкин и Чарнецки намерены построить памятник стволовым клеткам, получение которых не связано с разрушением эмбрионов.

Монумент будет выполнен в виде двухметрового дворца из кораллов. Для его создания Чарнецки планирует использовать каучук. Снаружи памятник будет покрыт молочными зубами. По оценкам художницы, для этого потребуется около 12 тысяч зубов. После постройки арт-объект будет поочередно выставлен в ряде британских музеев.