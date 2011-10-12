//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Город М

Доходные дома – жильё не по карману

№ 40(281) от 13.10.2011 [«Аргументы Недели », Анна ТКАЧЁВА ]

Доходные дома – жильё не по карману

Едва московское правительство успело принять пятилетний план по жилищному строительству, как речь в кулуарах зашла об очередных проектах. На сей раз снова заговорили о доходных домах, возводить которые, в случае отсутствия инвесторов, планируется на бюджетные средства. И всё это якобы исключительно с целью борьбы с серым рынком аренды недвижимости.

В то же время не существует доступной и однозначной официальной статистики, которая ответила бы на вопросы о том, сколько квартир сдаётся в Москве и за какую часть из них налоги в казну не поступают. Так, по данным Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства, в нашем городе нелегально сдаётся более одного миллиона квартир. Общее их количество, по данным столичного Департамента жилищной политики и жилищного фонда, составляет приблизительно 3,9 миллиона.

С такими данными не согласен депутат МГД Михаил Москвин-Тарханов, по оценкам которого объём московского рынка жилой аренды составляет не 25%, а максимум 15–20% от общего количества квартир. Между тем вице-президент российской гильдии риэлторов Константин Апрелев приводит свои данные, ещё сильнее противоречащие данным Комитета. По его мнению, самой реальной является цифра в 500 тысяч, что составляет лишь 12–13% от общего объёма столичного жилья.

Зарубежный аргумент

Зарубежная практика показывает, что государство должно создавать цивилизованный рынок, являясь лишь регулятором в вопросах строительства жилья. И – предоставляя частным инвесторам гарантированную прибыль на долгосрочных условиях.

 

Так, в Германии около 60% населения проживают в арендуемых квартирах и домах. И лишь 40% обладают частной недвижимостью.

Государство предоставляет социальную поддержку менее обеспеченным гражданам, оплачивая достойное, соответствующее всем нормам комфортности жильё частично или полностью – в зависимости от наличия доходов.

Кроме того, существуют различные программы поддержки населения. Например, программы помощи одиноким гражданам и семьям, которые финансируются городскими властями. При этом семья не должна быть малоимущей. Скорее она занимает нижние ступени среднего класса, и её доходы ограничиваются вполне соизмеримыми с нормальной жизнью суммами. Государство субсидирует (то есть перенимает часть расходов на жилую площадь) таким образом, чтобы арендная плата в домах не превышала 6–7,5 евро за кв. метр. Например, во Франкфурте-на-Майне.

С ростом доходов растёт и арендная плата. Однако в случае потери работы оплату перенимают на себя социальные городские службы. И если у нас, в силу ряда причин, все гонятся за сиюминутной прибылью, то в Европе инвесторы гораздо больше ценят долгосрочные, но безопасные вложения.

Старое – на новый лад

Определение «доходный дом» в законодательстве не проработано. В Постановлении Правительства Москвы от 25 декабря 2007 г. даётся следующее толкование понятия: «доходным домом следует считать жилой дом, в котором все жилые помещения предоставляются по договорам найма в приоритетном порядке гражданам, состоящим на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий. А при их отказе – гражданам, проживающим в городе Москве не менее 10 лет».

Однако доходным домом зовётся, например, и построенный в качестве эксперимента Управлением по реализации инвестиционных программ (ранее ДИПС) в 2003 году дом, расположенный по адресу Большой Николоворобинский пер., 10. Там стоимость аренды многокомнатных хором варьируется от 2,5 до 12 тыс. долларов в месяц.

На постройку этого здания, кстати, было затрачено около 12,3 млн. долларов. Очевидно, что к очередникам или нуждающимся арендаторы данного доходного дома отношения не имеют. И сегодня московское правительство продолжает обсуждать строительство доходных домов, зачастую не уточняя, о каких именно домах идет речь. Будут ли это сооружения для нуждающихся (и тем самым они не являются в прямом смысле доходными) или элитные постройки, которые не имеют отношения к социальным программам по расселению.

А прибыль будет?

«Мы рассматриваем строительство опредёленной категории домов. А назначение с учётом программы «Жилище» установит правительство. Например, они могут быть для очередников или для расселения людей из аварийных домов. Возможны доходные или бездоходные. Это все программы социального характера. Коммерческого назначения они сегодня иметь не могут», – считает Михаил Москвин-Тарханов. И действительно, в реальности доходные дома могут приносить прибыль, только если речь идёт об элитном или в крайнем случае бизнес-секторе. Иначе в режиме действующей системы законодательства окупить расходы на строительство, обслуживание, последующие ремонты будет практически невозможно. Даже – при условии долгосрочного планирования.

«Правительство города должно заниматься только вопросом организации условий для нормального развития бизнеса. Создавать более прозрачные правовые механизмы (как законодательные, так и правоохранительные), а не очередные «междусобойчики», финансируемые из городского бюджета», – считает председатель общественного движения «Наша столица» Александр Закондырин. Однако депутат МГД Инна Святенко с таким мнением не согласна. «Доходные дома – это очень хороший бизнес. Город зарабатывает для своих нужд и для своего бюджета деньги. Для этого он в состоянии позволить себе строить такие дома». При этом средства, по мнению депутата, можно будет направить из адресной инвестиционной программы с целью последующего получения прибыли.

Действительно, при нынешней системе кредитования гораздо более выгодно получать быструю прибыль, продавая недвижимость, а не вкладывать средства в долгосрочные проекты. Инвесторов к решению социальных проблем (на действующих условиях и при сегодняшнем уровне коррумпированности и нестабильности рынка) привлечь в социально значимые программы невозможно. Следовательно, речь может идти только о бюджетных средствах. Реальнее было бы говорить о доходных домах как об альтернативе обычным гостиницам, в которых более комфортно проживать в течение длительного времени. Но подобные проекты не смогут повлиять на ситуацию на рынке недвижимости и не имеют отношения к городским жилищным программам.

Похоже, актуальность квартирного вопроса в Москве остаётся неизлечимой.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

Семен Багдасаров: надо принимать жесткие меры, иначе мы потеряем страну!

Семен Багдасаров: надо принимать жесткие меры, иначе мы потеряем страну!

На фоне выступлений нетрудящихся масс СК РФ продолжает расследование уголовного дела против Фонда борьбы с коррупцией об отмывании порядка миллиарда рублей. О деятельности Навального и компании мы беседуем с Семеном БАГДАСАРОВЫМ.

//Мнение

Михаил Котюков примерил эполеты графа Бенкендорфа

Михаил Котюков примерил эполеты графа Бенкендорфа

Министра науки и высшего образования Михайло Котюков в очередной раз продемонстрировал свою глубокую образованность и знание российской истории. Он, как в свое время шеф жандармов генерал от кавалерии Александр Бенкендорф, потребовал от подчиненных сообщать ему о каждом контакте российских ученых с иностранцами.

//В мире

Раскрыт предполагаемый замысел Украины по втягиванию России в войну в Донбассе

Раскрыт предполагаемый замысел Украины по втягиванию России в войну в Донбассе

Активизация ВСУ в районе Мариуполя может свидетельствовать о том, что Киев намерен втянуть в военный конфликт в Донбассе Россию. Такое мнение озвучил Александр Ходаковский, бывший командир бригады ДНР «Восток».

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//live

Франц Клинцевич: если бы птица попала в двигатель Суперджета, он бы не остановился

Франц Клинцевич: если бы птица попала в двигатель Суперджета, он бы не остановился

Самолет «Аэрбас321» авиакомпании «Уральские Авиалинии», выполнявший рейс по маршруту Жуковский - Симферополь, столкнулся в воздухе с птицами и совершил вынужденную посадку на кукурузном поле. О летчиках и технике размышляет Франц КЛИНЦЕВИЧ.

//В мире

СБУ поймала замминистра своего Донбасса на мошенничестве

СБУ поймала замминистра своего Донбасса на мошенничестве

Украинского заместителя министра по вопросам Донбасса задержали в момент получения взятки в полмиллиона долларов. Теперь чиновнику вменяют статью мошенничество. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Посол Украины в Латвии решил «очистить» латвийских украинцев от «путинской пропаганды»

Посол Украины в Латвии решил «очистить» латвийских украинцев от «путинской пропаганды»

В латвийской украинской общине, видимо, начался раскол, причем с подачи посла Украины Александра Мищенко. Дипломат решил бороться с «путинской пропагандой». Начал с того, что распределил латвийских украинцев на «правильных» и «неправильных». Что это значит? Объясняет латвийский политик Андрей Мамыкин.

//Непознанное

Выложен гороскоп для знаков зодиака, которые могут разбогатеть осенью 2019 года

Выложен гороскоп для знаков зодиака, которые могут разбогатеть осенью 2019 года

Люди, рожденные под знаками Овна, Близнецов и Льва, могут разбогатеть осенью текущего года. Об этом рассказывается в астрологическом прогнозе, который опубликовали в отечественной блогосфере.

//В мире

Музей мадам Тюссо: от Путина до королевы Британии

Музей мадам Тюссо: от Путина до королевы Британии

Несомненно, самый известный музей восковых фигур – музей мадам Тюссо в Лондоне. И одна из главных достопримечательностей города. Говорят, что с момента его основания в музеи побывало более 500 млн человек. А в год его посещают почти 2,5 мил гостей.

//Общество

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

Вот и пришло время низвергнуться в 3-й круг «Русского ада» Андрея Караулова, где мерцают тени Юрия Чурбанова, последнего мужа дочери генсека Брежнева Галины, где блеск бриллиантов свёл в преисподнюю самоубийц – министра МВД СССР Щёлокова и его жену Светлану, и где дальние родственники свели в могилу Элину Быстрицкую

//Новости партнеров

//Политика

Команда Зеленского разрабатывает план по возвращению Донбасса и Крыма

Команда Зеленского разрабатывает план по возвращению Донбасса и Крыма

В команде резидента Украины Владимира Зеленского заявили о разработке стратегии по "реинтеграции" Крыма и Донбасса. Об этом рассказал замруководителя офиса главы Незалежной Руслан Рябошапка.

//Происшествия

Число пострадавших при аварийной посадке А321 возросло

Число пострадавших при аварийной посадке А321 возросло

По последним данным, число пострадавших при аварийной посадке самолета "Уральских авиалиний" увеличилось. В пресс-службе областного главка МЧС уточнили, что 19 из обратившихся помощью - дети.

//Новости СМИ2

//Спорт

«Спартак» одерживает победу над «Туном» 5:3 и проходит в плей-офф ЛЕ

«Спартак» одерживает победу над «Туном» 5:3 и проходит в плей-офф ЛЕ

Сегодня, 15 августа на стадионе «Открытие Арена» в Москве состоялся ответный матч 3-го квалификационного раунда ЛЕ «Спартак» — «Тун» Главный встречи Боян Панджич из Швеции. Больше шансов на триумф в данном противостоянии, конечно же, имеет российский клуб.

//Шоу-бизнес

Брежнева об отношениях с супругом: "Ему нравится, когда я без одежды"

Брежнева об отношениях с супругом: "Ему нравится, когда я без одежды"

Обладательница миллионов мужских сердец певица Вера Брежнева рассказала о взаимоотношениях с супругом. По словам секс-символа, у нее было немало комплексов, но именно муж помог ей справиться с ними.

//Непознанное

В Антарктиде нашли пирамиду подо льдом

В Антарктиде нашли пирамиду подо льдом

Уникальное открытие на самом южном материке земного шара. Под снегом и льдом обнаружился неожиданный объект, похожий на египетскую пирамиду.

//Политика

Россия договорилась с Венесуэлой о визитах военных судов

Россия договорилась с Венесуэлой о визитах военных судов

Соглашение о взаимных визитах военных кораблей подписали в Москве министры обороны России и Венесуэлы Сергей Шойгу и Владимир Падрино Лопес. Документ заключили на встрече в Москве, передает РБК.

//В мире

В деле Скрипалей появился полицейский

В деле Скрипалей появился полицейский

Скотленд-Ярд назвал нового фигуранта в деле об отравлении в Солсбери. Британские следователи утверждают, что нашли четвертого пострадавшего. Им оказался полицейский.

//Криминал

В Москве арестован подозреваемый в госизмене

В Москве арестован подозреваемый в госизмене

Лефортовский суд города Москвы арестовал гражданина РФ Сергея Лыхмуса, который подозревается в совершении государственной измены. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе суда.

//Новости партнеров

//Происшествия

Лётчик-испытатель Магомед Толбоев оценил действия пилотов А-321

Лётчик-испытатель Магомед Толбоев оценил действия пилотов А-321

Герой России, лётчик-испытатель Магомед Толбоев впервые за последнее время похвалил действия пилотов гражданской авиации, которые совершили аварийную посадку самолёта А-321 прямо на кукурузное поле в Подмосковье.

//Общество

Бой за полторы тысячи. Семья погибшего в Сирии героя вынуждена выбивать законные прибавки в суде

Бой за полторы тысячи. Семья погибшего в Сирии героя вынуждена выбивать законные прибавки в суде

Сейчас все наперебой говорят о героях-летчиках, посадивших лайнер в Подмосковье. Но есть и другие герои, кто погиб, выполняя воинский долг, а теперь их родные бьются, чтобы получить несчастные 1,5 тысячи

//В мире

Тринадцать штатов Америки подают в суд против администрации Трампа

Тринадцать штатов Америки подают в суд против администрации Трампа

Представители 13 американских штатов во главе с генпрокурором Вашингтона Робертом Фергюссоном обратились с иском к министерству внутренней безопасности США. Об этом сообщает The Hill.

//Политика

Украина будет пожизненно обеспечивать Порошенко

Украина будет пожизненно обеспечивать Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко после ухода с поста главы государства останется на обеспечении страны. Ему положен оклад, дача с горничными, охраной и транспортом и медицинское обслуживание.

//Происшествия

В центре Москвы автомобиль выехал на автобусную остановку

В центре Москвы автомобиль выехал на автобусную остановку

Автомобиль выехал на автобусную остановку у дома номер 2 на Старой площади в Москве. Об этом в четверг, 15 августа, сообщили журналистам в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

//Общество

В Севастополе мужчина умер в горе мусора, который 15 лет собирал на помойках, и тащил к себе домой

В Севастополе мужчина умер в горе мусора, который 15 лет собирал на помойках, и тащил к себе домой

В Севастополе в собственной квартире умер мужчина, который на протяжении 15 лет собирал на ближайших помойках мусор и нес отходы в свое жилище.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Андрей Разин сделал важное заявление по поводу Юрия Шатунова
2

Семен Багдасаров: надо принимать жесткие меры, иначе мы потеряем страну!
3

Брежнева об отношениях с супругом: "Ему нравится, когда я без одежды"
4

Виторган рассказал, чем Нинидзе превосходит Собчак
5

Лётчик-испытатель Магомед Толбоев оценил действия пилотов А-321

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры