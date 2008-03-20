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Отблески северного сияния

Как чувствуют себя коренные малочисленные народы Севера в Москве?

№ 12(98) от 20.03.2008 [«Аргументы Недели », Ирина ДЕНИСОВА ]

Отблески северного сияния
Хочу в Москву в артистки

 ОБРАЗ жизни переехавших в столицу северных жителей на первый взгляд не отличается от европейского. Но это только на первый взгляд.

 Сколько бы северяне ни прожили в Москве, у них сохраняются пристрастия к родной пище. Всем деликатесам они предпочитают строганину – мороженное мясо или рыбу. Едят их сырыми, нарезая тонкими ломтиками. Мясо – обязательно оленина или жеребятина. Рыба тоже только своя, северная (чир, муксун). Все это регулярно присылают родственники с Севера.

 Молодые танцоры из фольк­лорного ансамбля «Чукотка» заказывают из дома кожу кита – мантак. Это традиционное блюдо, к которому они привыкли на родине. А на гастролях приходится выискивать лакомства на местных базарах. Руководитель ансамбля Игорь Кузьмин вспоминает: «Когда мы были в Голландии, покупали рыбьи головы на рынке и варили их. Голландцы приходили в ужас от того, как блюда национальной чукотской кухни выглядели и пахли!»

 Проблема в том, что для организма северян европейская пища не только непривычна, но иногда даже вредна. Врач Лариса Абрютина поясняет: «Дело в том, что сырые продукты издревле являлись для северян источником витаминов, микроэлементов и других полезных веществ». Европейские продукты у северян усваиваются существенно хуже.

 Служащая обычного столичного офиса Марина С., эвенкийка по национальности, рассказывает, что большинство северян верят в злых и добрых духов. Северяне считают, что от злых духов необходимо защищать не только тело, но и свою квартиру и даже офис. Для этого они раз в неделю окуривают помещения специальными травами (в каждую посылку с Севера родственники непременно кладут нужные травы).

 Кроме того, чукчи, эвенки, представители некоторых других народов стараются поддерживать связь с добрыми духами. С этой целью «кормят» воду, землю и огонь (то есть бросают в них бисер). Многие носят амулеты. Но непременно под одеждой – афишировать их не принято.

 Мегаполис северяне воспринимают по-разному. Танцоры из ансамбля «Чукотка» буквально влюбились в Москву. Ничего удивительного: в деревнях, откуда «девочек и мальчиков с Севера» забрали «в артисты», жизнь несладкая: много пьянства, постоянные драки, нищета... По мнению Игоря Кузьмина, северяне – это доверчивые, легко идущие на контакт, открытые миру люди. Это выражается и в танце. «Каждое наше выступление – настоящий энергетический всплеск. Ребята танцуют искренне и с удовольст­вием – такое встречается редко, – говорит Игорь. – Столичные жители не привыкли открыто проявлять чувства. Поэтому, я думаю, иногда зал реагирует на нас странно. Даже если им, по всему видно, понравилось, они не станут выражать это открыто. Как же они, такие распрекрасные, покажут, что им нравятся чукчи?!»

 А еще «северные люди» говорят, что в столице им не хватает настоящего, «густого», снега, яркого солнечного света и открытых просторов. Наверное, этого по большому счету не хватает и всем другим москвичам...

Северяне среди нас

 ИРИНА Курилова владеет редким искусством – она может всего за полдня выделать большую оленью шкуру. Причем вручную, специальным деревянным скребком. Она освоила эту премудрость еще в семилетнем возрасте в родном стойбище. Ирина родилась в Якутии, по национальности она юкагирка. Ее, как и всех женщин Севера, с детства обучили необходимым навыкам жизни в суровой тундре. Но в Москве эти способности не применишь. Здесь Ирина работает в Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и  Дальнего Востока РФ.

 В Москве она осталась после учебы в институте. Ей очень хочется сделать что-то полезное для своего края, помочь народам Севера решить накопившиеся проблемы. А их немало: бытовая неустроенность, безработица, нехватка доступной медицинской помощи, отсутствие качественного образования.

 Врач передвижного медицинского отряда Лариса Абрютина по национальности чукчанка. Она много лет потратила на то, чтобы организовать систему качественной медицинской помощи кочевникам тундры. «У меня большой опыт работы на Севере. Я приехала в столицу, чтобы получить второе образование, – рассказывает Лариса Абрютина. – И осталась здесь, чтобы заниматься проблемами здравоохранения северян».

Леонид АКИМОВ

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