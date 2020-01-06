Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в понедельник заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп "довел американскую политику до логического конца".

Клинцевич отметил, что Трамп очистил политику США от "разного рода украшательств". Он добавил, что нежелание Вашингтона выводить своих военных с территории Ирака является продолжением американской оккупации и попыткой удержать страну под своим контролем при помощи шантажа и угроз.

В Совфеде считают, что Совет безопасности ООН должен рассмотреть заявления Дональда Трампа по Ираку, а также его слова о возможности нанесения удара по объектам иранского культурного наследия.