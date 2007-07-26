Для начала попробуем понять, кто таков гражданин. Гражданин – это человек, созданный государством. На самом деле человека может создать только Господь Бог. А Государство само создавалось для того, чтобы облегчить жизнь людей. Однако оно быстро и решительно взяло функции Бога на себя и начало создавать людей.

КАЗАЛОСЬ бы, в каждой религии есть священные книги, которые определяют жизнь человека. Живи по ним, и все будет хорошо.

Но тут приходит государство и говорит: «Нет, дорогой мой человек, ты живи, пожалуйста, не так, как говорит тебе вера, а так, как говорю тебе я». И конечно, находятся люди, которые соглашаются с таким взглядом, и тогда их гражданская позиция состоит в том, чтобы помогать своему государству.

Однако отыскиваются и те, кто подобный взгляд категорически не принимает, и их гражданская позиция состоит в том, чтобы своему государству всячески мешать. Вот государство и Родина – это разные вещи.

Гражданская позиция – это действия человека, созданного государством, которые либо помогают, либо мешают этому государству.

Сразу договоримся, что государство и Родина – это разные вещи. Мой любимый Михаил Жванецкий говорит о том, что мечтал бы дожить до того времени, когда государство и Родина станут одним и тем же.

Мы живем в очень политизированном мире, поэтому не иметь граждан­ской позиции считается позорным, и на вопрос: «Ты за президента или против?» – надо отвечать быстро и не задумываясь. В отличие, например, от вопроса: «Веришь ли ты в Бога?», само обсуждение которого считается неприличным.

На мой взгляд, человек, ощущающий себя живущим в присутствии Бога, не только может, но должен НЕ ИМЕТЬ гражданской позиции, потому что она вторична. Поведение такого человека, в том числе и в отношении государства, определяет его вера.

Государство создано для того, чтобы обслуживать нас и защищать. Никакой иной цели у него нет. В трудные моменты государство может попросить нас о помощи, однако чем больше государст­во требует со своих граждан, тем очевидней его слабость.

И последнее. Человек, который старается жить по Божьим заповедям, – всегда будет хорошим гражданином. Люди, которые рассматривали жизнь с гражданских позиций, принесли этому миру огромное количество вреда: именно они всегда начинали революции, бунты и войны. Все социальные глупости делаются не только, как писал Григорий Горин, с умным выражением лица, все они, словно фиговым листком, прикрываются гражданской позицией.

Андрей МАКСИМОВ

Книжка, которую я сейчас пишу, называется «Многослов. Книга, с которой нужно разговаривать». Я пы­таюсь понять смысл привычных слов. Интересное занятие! Присоеди­няйтесь! Мой сайт: www.amaximov.ru.