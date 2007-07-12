Вот уж, казалось бы, слово, которое не требует никаких объяснений, – все и так ясно. Все мы знаем про людей творческих профессий, у нас есть творческие союзы, наконец.

КАК правило, мы называем творцами тех, кто создает некие нематериальные ценности. Рабочего или, предположим, спортсмена никто творцом называть не станет.

Интересно, что при этом главным Творцом для нас, без сомнения, является Бог – Создатель весьма материального мира.

Зададимся простым вопросом: чем в принципе отличается творческая работа от нетворческой? Или по-другому: любая ли работа может быть творческой или только та, творец которой может претендовать на членство в творческом союзе?

На мой взгляд, синоним слова «творчество» – открытие.

Творец – это тот, кто открывает что-то новое.

Именно поэтому главным творцом является Господь – ведь Он создал нечто невиданное, нечто такое, чего до Него никогда не было.

Творческой мы можем назвать ту работу, которую творит первооткрыватель.

При этом необходимо заметить, что творческой делают любую работу наши субъективные открытия. Что это значит? Например, каждый ребенок – творец: рисуя даже самые нелепые картинки, он совершает открытия. Пока мир неизведан – у человека просто не получится жить не творчески. Или, скажем, дворник, который придумал мести улицу не так, как его предшественники, – творец. Игра великих футболистов – творчество, потому что, скажем, Пеле или Яшин играли так, как никто до них, совершая в своем деле открытия.

Если человек умеет делать свою работу по-новому, по-другому – значит, он творец, а работа его – творческая.

Но вот результаты творчества мы оцениваем, стараясь понять, есть ли там объективные открытия или нет. Если улица воссияет по-новому – мы признаем дворника творцом. А над картинками ребенка просто умильно улыбнемся, понимая, что никаких объективных открытий там не случилось.

Почти все люди, вошедшие в историю – от политиков до писателей, от изобретателей до путешественников, – были творцами, потому что сумели делать свое дело так, как никому до них не удавалось. Если мы говорим о человеке, что он – творец, то для нас, как правило, это положительная характеристика.

Между тем творчество – это характеристика не позитивного, а нового. А это новое может быть каким угодно. Предположим, Ленин – создатель нового типа государства – безусловно, был творцом, но вряд ли содеянное им носит позитивный характер.

Итак, творчество – это не привилегия создателей нематериальных благ. Творчество – это удел изобретателей, в какой бы сфере деятельности они ни творили.