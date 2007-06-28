ОПЫТ - это прошлое, которое формирует будущее. Опыт есть абсолютно у всех. Даже у зародыша наверняка есть какой-то опыт. Только мы бессильны все это понять.

ПРОБЛЕМА, таким образом, состоит не в приобретении опыта – он всяко приобретется, а в желании и умении его осмыслить.

Если человек не осмысливает свое прошлое, то возникает ситуация, при которой опыт руководит человеком. Если человек хочет и умеет делать выводы из поражений и побед прошлого, то будущее формируется более осознанно: личность руководит опытом.

Словосочетание «опытный человек» для нас всегда имеет некий положительный оттенок, и нам кажется, что старик всегда опытный. Да, он действительно имеет большое, длинное прошлое, но положительным его опыт будет только в том случае, если он его осмыслял.

Представим себе, что некто совершил грех. Если он не понял этого, не покаялся, то опыт греха возьмет его в плен. И понятно тогда, какая у этого человека будет жизнь.

Покаяние – не обязательно в религиозном смысле – это осмысление опыта негативной жизни. То есть, только осмыслив свой грех, человек получает шанс его не повторить.

Поэтому положительный и отрицательный опыт зависит не от самих поступков, а от того, сделаны ли из них выводы для дальнейшей жизни или нет.

Опыт невозможно – или, во всяком случае, очень трудно – получить в одиночку. Жизнь современного человека не очень способствует размышлениям, а самому размышлять о своей жизни вообще очень тяжело.

Если вы понимаете (или чувствуете), что в вашей жизни происходят события, которые могут попасть в копилку опыта, то необходимо найти человека, который поможет их осмыслить. Это могут быть родители, друзья, любимые, врачи, священники… Главное – это должны быть люди, для которых ваш опыт интересен и важен. Они должны не воспитывать вас, а помогать пониманию вашей жизни. Отсутствие таких людей рядом есть верный признак одиночества.

Если не делать из своей жизни выводов, то негативный опыт возьмет вас в плен, и тогда не стоит удивляться, что вы будете формировать негативное будущее.

Книжка, которую я сейчас пишу, называется «Сто и одно слово про жизнь. Нравоучения». Я пытаюсь понять смысл привычных слов. Интересное занятие! Присоединяйтесь! Мой сайт: www.amaximov.ru.