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ТРИСТА ЛЕТ БЕЗ ВОЙНЫ

21 июня 2007, 00:00 [«Аргументы Недели», Виктор СЛИПЕНЧУК, www.slipenchuk.ru ]

ТРИСТА ЛЕТ БЕЗ ВОЙНЫ
Виктор Слипенчук – первый помощник капитана СБМРТ «Давыдов» (Находка, залив Америка, 1973 г.)

 На страницах нашего еженедельника была опубликована статья писателя Виктора Слипенчука «Прогулка по парку постсоветского периода». Как вы помните, ее смысл состоял в поиске той самой «национальной идеи» для жителей нашей огромной и для многих непонятной страны. Тема эта, как говорится, горячая. Так что желающих высказаться и поделиться своими размышлениями с автором нашлось немало. Благо адрес электронной почты автора был указан. Мы решили продолжить разговор, суммируя читательские отклики.

 – ПОЧЕМУ вы решили взяться за эту тему?

 – В начале очерка я подчеркиваю, что при всем обилии суждений, обрушивающихся на голову обывателя, к которым причисляю и себя (не в уничижительном значении, а как жителя своей страны), мы постоянно ощущаем недостаток идей. Идей объединяющих, способных именно сегодня взбодрить наш народ. Дать ему импульс не какого-то броуновского движения, а движения к стратегической цели, выбранной на все времена. Короче – это тема нашей жизни. И всякому, имеющему детей и внуков, не безразлично, в какой России жить. Тем более мне, человеку в годах, помнящему и сталинское послевоенное время, и хрущевскую оттепель, и брежневский застой, и горбачевскую перестройку, и ельцинский «раздрай». И естественно, сегодняшний путинский порядок.

 Все эти названия условны, их надо писать с маленькой буквы. Они характеризуют не столько исторические отрезки пройденного пути и наших правителей, сколько нас, обывателей. Тех, кто отмерил этот путь и накопил какой-то жизненный опыт.

 Именно опыт: и негативный, и позитивный, в конечном счете дает право говорить о жизни. Есть с чем сравнивать. К сожалению, право сейчас не в чести. Так что спасибо вашей газете, что опубликовали, пусть и в сокращенном виде, мой очерк. Так сказать, позволили воспользоваться своим правом умудренного жизнью человека. (Смеется.)

 – А почему вы говорите, что право сегодня не в чести?

 – При отсутствии «сдержек и противовесов» в законах, призванных регулировать нашу жизнь, трудно проникнуться уважением к праву. И разве только я заметил это? В том же номере вашей газеты губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев буквально кричит: «Нельзя создавать законы для жуликов!»

 Недавно показывали в «Вестях» трех министров на глухой таежной просеке где-то под Читой. Телеоператор запечатлел следы варварской вырубки леса, штабели кругляка и одного бедного китайца, кажется, с пилорамы. Именно его окружили многоуважаемые министры: Юрий Трутнев, Рашид Нургалиев и Анатолий Сердюков. Все остальные расхитители народного добра, конечно, с перепугу разбежались.

 Увы, невеликим получился улов! Любопытно стало, чем объяснит столь досадный промах министр внутренних дел. Оказывается, все дело в законах. «Но ничего, – успокоил приунывшего китайца министр Рашид Нургалиев, – мы уже внесли на рассмотрение новый закон, в котором будут увеличены сроки наказания за вырубку леса». Плохо понимающий по-русски китаец в ответ заулыбался, очевидно, расценил слова министра как шутку или как будущее поощрение. Невольно подумалось, что же это вы, господа министры, втроем преждевременно выступили, может, надо было вначале подключить Госдуму и с личным участием каждого законодателя перекрыть тайные тропы расхитителям?! (Кстати, там много любителей по поводу и без оного засучивать рукава.) Во всяком случае, с ними улов был бы поболее одного бедного китайца. А вы спрашиваете – почему право не в чести?

 Надо прививать людям внутреннее право. Что – можно, а что – нельзя. И отсчет спроса вести с высших чиновников.
В очерке очень много внимания уделено государственному чиновнику. Надо поднять его престиж. Именно сейчас, когда он практически всеми презираем. Потому что многое в нашей жизни, а подчас и сама жизнь зависят от него. В повседневной жизни государственный чиновник должен стать эталоном чест­ности, вежливости, уважения к старшим, к женщине, к детям, к истине. То есть быть носителем тех человеческих качеств, которые не подлежат пересмотру, которые всегда в цене. Чиновник должен ставить во главу угла, прежде всего, интересы государ­ственные (в смысле народные), а потом уже партийные. Он должен стать человеком.

 Сейчас в масс-медиа уделяется много внимания вопросу – кто из двух первых вице-премьеров действительный преемник Владимира Путина? И это естественно, ведь нам далеко не безразлично, кто станет следующим президентом. Однако – кто? Дмитрий Медведев или Сергей Иванов?! При той высокой популярности, которую имеет президент в народе, на кого он укажет – тот и станет. Это ясно. Но он не указывает, предоставляет нам самим догадаться. Но как догадаешься, если в «Вестях», допустим, показали одного  вице-премь­ера, то сейчас же – жди, непременно покажут и другого. Все, как в фильме «Место встречи изменить нельзя» – вот тебе Жеглов, а вот и Шарапов. Кого выбрать? Оба смелые, оба хороши в тесной связке.

 Один жесткий, напористый. В отношении преступника – может и закон перешагнуть. Другой – мягкий, честный, а потому – как бы нерешительный.

 Артист Юрский в образе облыжно обвиненного врача отдал предпочтение Шарапову. Но в жизни мы почему-то больше симпатизируем Жеглову. Впрочем, не это интересно, а то, что мы, обыватели, выбором поставлены в нелепое положение. Но, как говорится, «доживем до понедельника», то есть до выборов. Правда, Григорий Явлинский уже заявил в Саратове, что выборов не будет – президентом останется Путин. Мне представляется, что Григорий Алексеевич это из зависти сказал. Или из-за того, что будь он сам на месте Владимира Владимировича, то непременно бы остался. Однако если заявление лидера «Яблока» подтвердится, то мы, обыватели, окажемся уже не в нелепом, а в смешном положении. В особенности наши первые вице-премь­еры. Конечно, это слабое утешение, но все же.

 – Из последних огорчений во внешней политике?

 – Угроза Путина в отместку за размещение американ­ских ПРО в Европе нацелить на Европу наши ракеты.

 Это гонка вооружений со всеми вытекающими последствиями. Надеюсь, что до этого не дойдет. Мы должны помнить, что, по подсчетам европейских ученых, французская нация (ее генотип) после Великой французской революции и наполеоновских войн восстановится только к 2015 году.

 Теперь посчитайте, сколько потребуется нам, чтобы восстановиться. Две мировые войны, Гражданская, а еще была поголовная коллективизация и постоянный поиск врага. Словом, стратегия народной политики на ближайшие триста лет: мир – стране и мир – миру. И эту политику мы должны всячески выговаривать, чтобы знали о ней от мала до велика все и всюду. Конечно, с целью сдерживания можно и нацелить ракеты. Но сегодня, сейчас, нам нужны выдающиеся политики уровня министра иностранных дел Алексея Михайловича Горчакова, сумевшего путем умной политики свести на нет поражение России в Крымской войне. Именно такие люди (команда, школа), хорошо знающие устои демократического Запада и вхожие в его высшие политические круги, способны решать самые сложные политические проб­лемы без нацеливания ракет.

 А если наши министры, подобные министрам здравоохранения и образования, вкупе с премьер-министром (простите, но мы, обыватели, склонны к обобщению), ведут свою работу так, как ведут, то невольно возникает вопрос – а не случайны ли они в Белом доме? В самом деле, вот образчик. На очередном обсуждении учебных нововведений задается прямой вопрос: скажите, а молодой человек, получивший ученую степень бакалавра, может стать министром, скажем, сельского хозяйства? Фурсенко молчит, но нельзя долго молчать перед телекамерой, и премьер приходит на помощь. Весело отвечает – может-может, если этот бакалавр начнет (надо полагать, трудовую деятельность) грабельками, с грядочки. Или еще факт оттуда же. Совмин. Разговор о племенном скоте, о производителях. И опять премьер весело интересуется – это что же нам придется покрывать?! Ничего себе уровень шуточек! Как говорится, комментарии излишни.

 – Ваши пожелания нашей газете?

 – Стоять на страже интересов России и русского языка.

 И черпать силы в этом стоянии. Не позволять власти и в центре, и на местах забывать о своих обещаниях, данных обывателю. Давать на своих страницах слово православным священникам. И всегда помнить, что у России тысячелетняя история и вся она, вбирающая и плохое, и хорошее, – это мы, наша плоть и кровь. Будем «жить не по лжи», и у нас все получится. Как сказал поэт: «Но – слышите?! – легко, а не устало, шаги народа нашего спешат».

ОПРОС ПО ТЕМЕ

Может ли Россия прожить триста лет без войны? Если нет, то с кем воевать будем?
Спросили мы граждан России

Павел Резунов, 36 лет, сержант запаса, десантник, Белгород:

 – У РОССИИ в мире есть только один достойный противник – Штаты. Но они здорово получили по морде и во Вьетнаме, и в Корее, и теперь вот в Ираке. Заметьте, все эти страны – махонькие, на карте ногтем можно закрыть. На Россию америкосы только вякать могут, но до кулачной не дойдет – в штаны навалят. Остальной мир России не ровня в военном отношении. Так что не будет никакой войны. А жаль. Мужики боевые у нас еще не перевелись.

Станислав Сахновский, 38 лет, горный инженер, Челябинск:

 – Обязательно будет война, и очень скоро. Лет через 10–20. Ресурсы истощаются, и наша страна для многих – прямо лакомый кусок! Особенно Китай опасен. Когда они все у себя съедят, спилят все деревья, добудут все полезные ископаемые – тут они на нас и навалятся! Уже нынешним российским политикам нужно об этом думать и готовить страну к войне с дальневосточным соседом.

Любовь Малыхина, 41 год, бухгалтер, Орел:

 – Мне кажется, мир сегодня таков, что всегда и обо всем можно договориться. Люди (за исключением радикальных мусульман) поняли, что гробиться за чужие интересы, за идеологические миражи, посылать своих детей в мясорубку войны – это глупость. А вот Иран, например, вызывает опасения… Если он и впрямь создаст ядерную бомбу, думаю, России придется с ним воевать – в составе широкой коалиции государств.

Анна Юрасова, 51 год, технолог, Нижний Новгород:

 – Да вы спросите любого психически нормального человека, хочет он воевать? Любой вам скажет – нет, конечно! За одним, может быть, исключением: страну от нападения защищать. Врагов у России всегда хватало. И сегодня есть такие, кто зубами по нашему адресу скрипит. Но все больше это какие-то хлипкие противники: Грузия, Эстония, Польша... На них дунь – сами с ног повалятся. Их экономическими санк­циями легко можно на место поставить. А воевать с ними?! Смешно...

Сергей Далматов, 46 лет, искусствовед, Санкт-Петербург:

 – В истории человечества не было ни одного спокойного года – без войн. Россия тоже часто и много воевала. И три мирных века для нашей страны никто не сможет гарантировать. Главная опасность для нас идет с Юга. И она не военного, а демографического сорта. Даже в малых российских городах все больше южан, а воспроизводст­во коренного населения падает. Но вот как воевать с этой «тихой оккупацией» – я, чест­но говоря, не представляю...

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Украинского режиссера Олега Сенцова этапировали в Москву

Украинского режиссера Олега Сенцова этапировали в Москву

Украинского режиссера Олега Сенцова этапировали в Москву. Сенцов, осужденный в России за подготовку терактов в Крыму, перевезен из колонии № 8 в городе Лабытнанги в Бутырскую тюрьму.

//Общество

Суд приговорил жителя Крыма к 10 годам лишения свободы за участие в незаконном украинском нацбатальоне

Суд приговорил жителя Крыма к 10 годам лишения свободы за участие в незаконном украинском нацбатальоне

Крымский суд вынес приговор в отношении 22-летнего Дилявера ГАФАРОВА за участие в незаконном украинском нацбатальоне. Житель села Жемчужина Крыма ГАФАРОВ в 2016-2018 годах принимал участие в Крымскотатарском добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана

//Авторы АН

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